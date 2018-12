‘Don’t be silly, put a condom...’ weerklinkt volgend jaar voor het laatst Def Dames Dope kondigt afscheid aan Kristof Baelus

12 december 2018

15u59 0 Herentals Volgend jaar sluit Def Dames Dope in schoonheid af. Voor de Herentalse dancegroep is het dan mooi geweest. Hun laatste tour zal op de affiches schitteren als More Def, More Dames, more Dope, The Final Original Tour.

Fans zullen nog tot eind 2019 kunnen genieten van hits zoals onder andere ‘Don’t be silly, put a condom on your willy’ en ‘It’s okey, allright’ op de Vlaamse podia. De twee zussen Axana en Larissa Ceulemans stonden in hun gloriejaren zelfs in de internationale hitlijsten.

“We hadden voor onszelf vooropgesteld om voor drie jaar nog eens alles te geven wat we in onze mars hadden, en dat is ons tot nu toe goed gelukt. We hebben nooit willen onder doen voor al dat jong geweld en je mag er ons nog steeds naast zetten maar eind november 2019 sluiten we deze periode in schoonheid af”, zeggen het bij de zusjes.

Axana gaat andere horizonten verkennen en Larissa is volop in de studio aan het werk met nieuwe muziek voor haar solo project. Wie de dames nog wil boeken kan dat tot eind november 2019, daarna valt het doek definitief over Def Dames Dope. Info en boekingen via www.starentertainment.be.