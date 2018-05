'Diversiteitscaravan' van Kliek Uniek trekt van festival naar festival 17 mei 2018

Vormingplus Kempen heeft gisteren het project Kliek Uniek gelanceerd. De initiatiefnemers trekken met een caravan naar festivals om diversiteit in de Kempen positief in de kijker te stellen.





"We willen 5.000 handtekeningen verzamelen van mensen die achter onze boodschap staan. Allemaal zijn we een beetje anders. De Kempen wordt daar alleen maar beter van."





Met die boodschap trekt Vormingplus Kempen er deze zomer op uit. Met een felgekleurde caravan doen enthousiaste studenten verschillende festivals en braderijen in de regio aan. "We kunnen er niet omheen: diversiteit is overal, ook in de Kempen. Op school, op het werk en in de straat. We zien er niet alleen allemaal anders uit, maar we hebben ook verschillende achtergronden, verhalen, ideeën en talenten. De 'echte Kempenaar' - als die al ooit bestond - vind je niet langer in de streek. En dat is niet erg", vertelt Sarah Deckx, sociaal-cultureel werker bij Vormingplus Kempen.





Met het project Kliek Uniek wil Vormingplus Kempen zoveel mogelijk Kempenaars overtuigen van deze boodschap. "We zoeken de volgende maanden 5.000 handtekeningen van mensen die achter onze boodschap staan. Dat kan op grote festivals zoals Graspop en Reggae Geel, of op kleinere evenementen zoals de Turnhoutse Stadsparkfeesten of de lentebraderij in Vosselaar", zegt Sarah.





De campagne loopt tot 21 september. (JVN)