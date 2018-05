"Dit wordt mijn tweede moord" MARCO L. VLIEGT IN GEVANGENIS UIT TEGEN VERPLEEGSTER JEF VAN NOOTEN

02u49 0 Herentals Moordverdachte Marco L. blijft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Maar misschien heeft hij de moord op Christine Lenaerts wel onrechtstreeks opgebiecht in de gevangenis. "Dit wordt mijn tweede moord", zou hij geroepen hebben toen hij er een verpleegster bedreigde. Ashley V.D.V. ontkent haar betrokkenheid.

Zowel Marco L. (43) als Ashley V.D.V. (33) ui Herentals verschenen gisteren voor de raadkamer in Turnhout. De politie liet niks aan het toeval over bij het overbrengen van de moordverdachten naar het gerechtsgebouw. Vooral voor Marco L. werden zware veiligheidsmaatregelen genomen. Hij werd niet in een gevangenisbusje naar het Kasteeltje gebracht - zoals gebruikelijk is - maar kreeg een afzonderlijke escorte met zwaarbewapende agenten. Hoewel de rit van de gevangenis naar het gerechtsgebouw slechts enkele honderden meters is, werd er alles aan gedaan om de moordverdachte te desoriënteren. Marco kreeg een blinddoek voor zijn ogen en tijdens het transport moest hij een hoofdtelefoon dragen zodat hij niks kon zien of horen.





Zwijgrecht

Vlak voordat Marco L. arriveerde was ook zijn verloofde Ashley V.D.V. al het gerechtsgebouw binnengebracht. "Ik heb dat niet gedaan", riep zij de pers toe. Daarmee verklaarde ze op enkele seconden meer dan dat ze al tegenover de politie heeft gedaan. Tot nu toe had ze zich op haar zwijgrecht beroepen, al is ze volgens haar advocaat nu toch bereid om mee te werken aan het onderzoek. Omdat slachtoffer Christine Lenaerts was tewerkgesteld in de gevangenis in Antwerpen, kan Ashley onmogelijk daar haar voorhechtenis uitzitten. Ze verblijft daarom in de gevangenis in Hasselt, waar de cipiers het slachtoffer niet persoonlijk kenden. "Ashley wordt er op een normale manier behandeld. Ze is een gevangene zoals alle anderen", aldus nog meester Tim Smet.





Onrechtstreeks opgebiecht

In tegenstelling tot Ashley is Marco L. wel van plan om zijn lippen nog langer stijf op elkaar te houden. Tenminste, hij zegt niks tegen de politie of de onderzoeksrechter. In de gevangenis in Turnhout heeft hij misschien wel zijn mond voorbij gepraat. Hij zou er de moord op Christine Lenaerts onrechtstreeks hebben opgebiecht toen hij net in de gevangenis werd binnen gebracht. "De tuchtmaatregel die hij toen heeft opgelopen, is er gekomen omdat hij bij zijn aankomst in de gevangenis een verpleegster bedreigd heeft. Omdat hij zijn pillen niet snel genoeg kreeg. 'Dit wordt mijn tweede moord', riep hij toen", klinkt het binnen de gevangenis.





De tuchtmaatregel van drie dagen die Marco L. vorige week kreeg in de gevangenis is intussen omgezet in een straf. Een maand lang moet hij aparte wandelingen maken en mag hij enkel bezoek achter glas ontvangen.