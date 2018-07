"Dit is het werk van mijn ex" YOLEEN VAN CAMP (N-VA) ONTKENT DAT ZE PARTIJGENOTEN ZWARTMAAKT WOUTER DEMUYNCK

06 juli 2018

02u48 0 Herentals Een opmerkelijk bericht is verschenen op de LinkedIn-pagina van Yoleen Van Camp (N-VA), federaal parlementslid en lijsttrekker voor haar partij in Herentals. Ze zou met modder gooien naar (ex-)partijgenoten, maar volgens Van Camp is het bericht niet van haar hand. "Ik zit nauwelijks op LinkedIn. Dit is het werk van mijn ex."

In het bericht, dat in de nacht van maandag op dinsdag is verschenen, wordt onder meer schertsend verwezen naar Kathleen Laverge, Dominique Bellens en Bert Hendrickx - die een vocale beperking heeft, drie kandidaten van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die geschrapt werden. Ook lijstduwer Pascal Van Nueten en Jeroen Van de Water, parlementair medewerker van Van Camp, worden in een negatief daglicht gezet. Van Camp zelf stelt dat dit het werk is van haar ex. "Dit is een vervelende situatie", reageert Yoleen Van Camp. "Ik zit nauwelijks op LinkedIn, maar logde af en toe wel in om te antwoorden op invitaties of privéberichten. Ik logde mij nooit af, waardoor mijn ex hiervan gebruikt heeft gemaakt. Soms gebruikte ik zijn laptop als ik de mijne vergeten was. Ik heb het hem niet gevraagd, want we spreken niet meer en zijn dat ook niet van plan. Hiermee wil hij mij politiek een hak zetten. Mijn ex en ik hadden geen goede verstandhouding. Hij is ook gefrustreerd dat ik hem gedumpt heb."





Andere schrijfstijl

Volgens Van Camp wijst de schrijfstijl erop dat dit niet haar bericht is. "Zo zou ik nooit schrijven, dat kan iedereen die ik ken beamen. Mijn eigen naam zou ik nooit met 'Y' afkorten en ik zou nooit dubbele leestekens gebruiken. Ook plaats ik nooit een spatie voor een leesteken."





Borsbeek

Uit screenshots die Yoleen Van Camp ons bezorgde, blijkt dat het bericht verstuurd werd vanuit Borsbeek. "Maar ik was maandag totaal niet in de buurt van Antwerpen", zegt Van Camp, die dat ook kon staven met haar tijdlijn op Google Maps.





"Vanaf de namiddag ben ik zelfs niet buiten Herentals geweest. Dinsdag was ik enkel in Herentals en Brussel. Het is de eerste keer dat dit gebeurt, maar ik heb sindsdien al mijn wachtwoorden veranderd."