"Dankzij staprobot zit ik weer beter in m'n vel" ONDERZOEKERS THOMAS MORE VOLGEN 18 PATIËNTEN 2 JAAR WOUTER DEMUYNCK

13 februari 2018

03u11 0 Herentals Sinds september 2017 draait postrevalidatiecentrum REVAlution, op de zesde verdieping van het AZ Herentals, op volle toeren. Uit onderzoek van Thomas More blijkt nu dat hun staprobot spectaculaire resultaten oplevert op fysiek én mentaal vlak. Om progressie te blijven maken, wil de provincie Antwerpen ondernemers aansporen te investeren in nieuwe zorgtechnologieën.

Het postrevalidatiecentrum REVAlution, een samenwerking tussen To Walk Again, Mobilab van Thomas More en AZ Herentals, is op vele vlakken uniek. Mensen met een fysieke beperking komen er niet tijdens maar na hun revalidatie terecht. Het doel van het centrum is om hen na hun revalidatie niet stil te laten zitten.





Pronkstuk

Met allerlei hoogtechnologische apparatuur kunnen mensen met een dwarslaesie (een beschadigd ruggenmerg, red.) of patiënten die revalideren na een beroerte hun spieren actief houden. Het pronkstuk van het centrum is de staprobot, waarmee mensen met een verlamming weer kunnen rechtstaan en stappen met ondersteuning van de robot. Het centrum in Herentals is vooralsnog de enige plek in België waar men met de staprobot kan trainen.





Dat de staprobot zijn vruchten afwerpt, blijkt uit onderzoek van Mobilab, het expertisecentrum van Welzijn en Technologie van Thomas More. Achttien patiënten tussen 25 en 70 jaar oud werden twee jaar gevolgd terwijl ze opnieuw leerden stappen met een staprobot. "Het was een uniek onderzoek, want mensen twee jaar opvolgen gebeurt bijna nooit", vertelt Lieven De Maesschalck, die het onderzoek leidde. "We merkten op dat de 'stappers' na drie maanden een gigantische sprong hadden gemaakt op fysiek, psychisch en sociaal vlak. Daarna wisselden terugvallen en vooruitgang elkaar af. Na twee jaar stellen we vast dat de patiënten het niveau na drie maanden wekelijks stappen, hun hoogtepunt dus, kunnen behouden. Personen met een dwarslaesie vertonen minder spasticiteit en er is onder meer een verbetering van de blaasfunctie en het stoelgangpatroon. Wij stellen dat niet alleen vast, de patiënten rapporteren dat ook zelf via betrouwbare vragenlijsten. Zo blijkt ook dat ze zich beter in hun vel voelen, dat ze meer zelfvertrouwen hebben en dat hun sociale contacten verhogen."





Steun van Europa

Het postrevalidatiecentrum werd gerealiseerd met steun van Europa en van de provincie Antwerpen. Peter Bellens (CD&V), gedeputeerde voor Europese samenwerking, wil van de Kempen een topregio maken op het vlak van zorginnovatie. "Het is voor ons de uitdaging om ondernemers te overtuigen te investeren in innovatieve technologieën. We blijven op zoek gaan naar ondernemers om het zorgcomfort te vergroten - we willen de beste middelen naar de Kempen halen om het op de kaart te zetten als een topregio voor zorginnovatie. Als je ziet wat voor maatschappelijke uitdagingen er op ons afkomen, is dat meer dan nodig. Bovendien levert het extra jobs op voor de streek." Een van de 'stappers' in het centrum is Christophe Jardon (43). Hij raakte drie jaar geleden verlamd na een motorongeval. Al twee jaar maakt hij wekelijks gebruik van de staprobot. "Het grootste verschil is op mentaal vlak. Het feit dat je weer kan rechtstaan, werkt erg motiverend. Ook de fysieke conditie gaat er enorm op vooruit."