“Brandstichting aan kanaal was geen moordpoging” Mario L. riskeert wel 40 maanden cel nadat hij ook vrouw overgoot met vloeistof Jef Van Nooten

28 november 2018

12u27 0 Herentals Het parket in Turnhout verdenkt de 40-jarige Mario L. uit Herentals niet langer van moordpoging. Hij stak eind juni langs het kanaal in Herentals de tent van Jessy Remmers (38) in brand. De vrouw sprong in het water om aan de dood te ontsnappen. “Maar het is niet bewezen dat hij ook de vrouw in brand wilde steken”, zegt de aanklager. De man riskeert wel nog 40 maanden cel.

Belaging en opzettelijke brandstichting bij nacht. Dat zijn de twee kwalificaties die het openbaar ministerie uiteindelijk weerhouden heeft tegen de 40-jarige Mario L. uit Herentals. Aanvankelijk werd hij ook verdacht van moordpoging op Jessy Remmers, maar daar zijn volgens het parket niet voldoende bewijzen voor. Het slachtoffer blijft er echter bij dat Mario haar op 30 juni 2018 wilde vermoorden op de oever langs het kanaal Herentals-Bocholt, niet ver van Prima-Lux. “Jessy had bij hem ingewoond, maar was daar enkele weken voordien buiten gezet. Ze is daarom tijdelijk gaan kamperen aan het kanaal”, zegt Joke Kerremans, advocate van Jessy Remmers.

Op vrijdagavond 29 juni was Jessy samen met enkele vrienden aan het vissen. Mario L. kwam langs en er ontstond een discussie. “Om 0.30 uur ’s nachts is hij dan terug gekomen. Hij gooide een vloeistof over Jessy en over haar tent. Hij stak de tent in brand. Gelukkig heeft Jessy de reflex gehad om in het kanaal te springen. Het was zijn bedoeling om haar mee in brand te laten opgaan. Dit was een doelbewuste poging om Jessy te vermoorden”, aldus nog de advocate.

Mario L. werd de dag nadien opgepakt en aangehouden voor moordpoging. Maandenlang ontkende hij ook maar iets gedaan te hebben. Op 12 november legde hij dan toch gedeeltelijke bekentenissen af. “Hij heeft inderdaad brandversnellers over de tent gegooid en in brand gestoken. Maar pas nadat hij met een zaklamp in de tent had geschenen om zeker te zijn dat er niemand in de tent aanwezig was”, benadrukt de advocate van Mario L. “Hij heeft nooit de bedoeling gehad om haar te verwonden, en al helemaal niet om haar te vermoorden. Hij wilde alleen haar goederen vernielen.” Jessy Remmers gelooft niks van die uitleg. “Als hij alleen de tent in brand wilde steken, waarom heeft hij dan ook brandversnellers over mij heen gegooid?”, repliceerde ze tijdens het proces.

Het openbaar ministerie geeft Mario L. het voordeel van de twijfel. Aanklager Catherine Dederen baseert zich onder meer op de verklaring van een getuige. “Die bevestigt dat Mario L. haar heeft overgoten met een vloeistof, maar niet dat hij ook een brandend voorwerp naar haar heeft gegooid. De getuige zegt alleen dat Mario de tent in brand heeft gestoken. Door de tegenstrijdige verklaringen kan moordpoging moeilijk weerhouden worden.”

Het openbaar ministerie tilt niettemin zwaar aan de feiten en vorderde een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden. “Het strafblad van Mario is al zes bladzijden lang. Hij werd al 15 keer correctioneel veroordeeld, bijna telkens voor agressiefeiten. Hij heeft absoluut niks geleerd uit zijn eerdere veroordelingen.”

Mario L. kreeg het laatste woord: “Ik heb spijt van wat er gebeurd is. Ik heb al lang een drugsprobleem. En als ik onder invloed ben, doe ik rare dingen. Maar ik was 100% zeker dat er niemand in de tent zat.” De man is al jaren verslaafd aan speed en GHB. Hij hoopt op een voorwaardelijke straf zodat hij zich kan laten behandelen voor zijn verslaving.

Vonnis op 12 december.