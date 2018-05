"Andersvaliden moeten 3 uur voor vertrek trein kunnen reserveren" 03 mei 2018

02u44 0 Herentals De NMBS onderzoekt de mogelijkheid om de reserveringstermijn voor reizigers met een beperkte mobiliteit terug te brengen van 24 uur naar 3 uur voor hun treinrit in het station van Herentals. Dat doet het na een vraag van federaal parlemantslid Yoleen Van Camp (N-VA).

De kortere termijn wordt al in verschillende grotere stations aangeboden alsook in Turnhout en Mol, nu wil federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) dat NMBS deze mogelijkheid ook voor Herentals onderzoekt. Zij legde deze vraag voor aan minister Bellot. "Het terugbrengen van deze termijn zou mensen die minder mobiel zijn een pak meer flexibiliteit geven. Deze mensen zouden dan de dag zelf kunnen beslissen of en waar ze naartoe gaan sporen. Ik volg dit verder bij minister Bellot op zodat deze maatregel zo snel mogelijk ingevoerd wordt." Inne Vennekens uit Herentals stond afgelopen zaterdag in voor de begeleiding van een aantal mensen die minder mobiel waren op het Replay festival. Ze ging deze personen afhalen aan het station. "Eigenlijk voldoet enkel spoor 1, want andere sporen zijn helemaal niet toegankelijk en het is er niet veilig om over te steken. Er is geen helling of lift aan de andere perrons, dus rolstoelen kunnen niet via de ondergrondse toegang aan de perrons geraken." aldus Inne. Inne dringt aan dat het stadsbestuur met NMBS rond de tafel gaat zitten en een plan uitwerkt om de toegankelijkheid van het station te verhogen. NMBS zoekt momenteel ook uit of het mogelijk is dat mobiele teams kunnen inspringen in stations waar de mensen die minder mobiel zijn niet kunnen in- of uitstappen. (MVBO)