"Als eerste aan zijn ziekenhuisbed" UITBATER 'T SASKE ORGANISEERT BENEFIET VOOR GOEDE VRIEND MARLIES VAN BAEL

14 maart 2018

02u54 0 Herentals Mill Wuyts, uitbater van café 't Saske in Herentals, organiseert op zaterdag 17 maart een heuse benefietavond voor zijn goede vriend Jean-Pierre Dierckx, die 24 jaar geleden een zwaar ongeval kreeg. Met de opbrengst kan Dierckx een scootmobiel kopen.

Jean-Pierre, 'JP' of 'Teppe' Dierckx werd op 28 mei 1993 met zijn auto frontaal aangereden op de Retieseweg in Geel toen hij onderweg was naar zijn werk in Mol. Sindsdien is zijn leven niet meer hetzelfde. "Na mijn ongeval ben ik direct uit mijn auto gestapt om de andere persoon te helpen, maar toen kwam er bloed uit mijn oren en ging het licht uit", zegt JP. Tien dagen lag hij in coma en werd ondertussen al 49 keer aan zijn lichaam geopereerd. "Ik heb negen maanden in het ZOL-ziekenhuis in Genk gelegen en ben ondertussen al zeven keer dood geweest. Ik weet eigenlijk soms niet wat ik hier nog doe. Dankzij mijn vader leef ik nog."





Bacterie

Na tal van operaties huist er in het lichaam van Jean-Pierre nog een vreselijke bacterie en houdt metaal hem recht. "De verzekeringen verklaren me maar voor vijf procent invalide, terwijl ik echt nog maar amper aan elkaar hang. Volgende maand word ik voor de vijftigste keer geopereerd en dat kost echt onmenselijk veel geld. Mijn medicatie - 18 pillen per dag - en operaties worden maar amper uitbetaald."





Zijn beste vriend Mill Wuyts, uitbater van café 't Saske, houdt hem op de been. "Mill stond elke keer als eerste aan mijn ziekenhuisbed en heeft al heel veel voor mij gedaan. Ik kan niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik hem ben."





Op zaterdag 17 maart organiseert de café-uitbater een benefietavond voor JP. "We willen allemaal graag iets doen voor JP, zodat hij zijn scootmobiel kan kopen, want hij kan nog maar amper wandelen. Die avond kunnen de mensen hier in het café vanaf 17 uur genieten van een lekkere barbecue, om 20.30 uur treedt de Herentalse crooner Hanz Duval live op en om 22 uur is het de beurt aan mijn eigen band Little Finger. De gehele opbrengst is voor Jean-Pierre, hij verdient dat en daardoor kan hij al wat zorgelozer leven."





JP en Mill verwachten ook internationale bezoekers. "Ik heb lang in Duitsland gewoond, mijn Duitse vrienden komen ook allemaal langs. Ook enkele personeelsleden van ZOL-ziekenhuis gaan van de partij zijn. Er wordt al 150 man verwacht, het wordt fantastisch."





Na al de tegenslagen die JP heeft gekend blijft hij enorm positief in het leven staan. "Ik heb altijd iedereen geholpen en ik blijf positief. Wat moet ik anders doen? Wegkwijnen in mijn zetel? Dan ga ik niet lang meer leven. Ik ben vaste klant bij 't Saske en ik kom hier enorm graag."





Barbecue

Wie nog wil inschrijven voor de barbecue kan contact opnemen met 't Saske of met Jean-Pierre zelf. "Op het feest mag iedereen gratis binnen, voor de barbecue moet men wel reserveren. Het wordt een enorm groot feest en hopelijk kan ik mijn scootmobiel daarna aankopen."