Zware brand bij afvalsorteerbedrijf SMEULEND VUILNIS WORDT 'S NACHTS VLAMMENZEE BIJ DE CONINCK ANDREAS DE PRYCKER

23 mei 2018

02u34 0 Herent De Leuvense brandweer is gisteren de hele dag druk in de weer geweest met een brand in afvalsorteerbedrijf De Coninck in de Kroonstraat in Veltem. Omstreeks 2 uur 's nachts begon er afval te smeulen. Daarna ontstond er een vlammenzee en die ging gepaard met ernstige rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden.

Het was een alerte treinbestuurder die omstreeks 2 uur een stevige rookpluim zag aan de spoorlijn, vlak bij het afvalsorteerbedrijf. Samen met een treinbegeleidster verwittigde hij de Leuvense brandweer. Die kwam samen met de brandweer van Zaventem ter plaatse om het vuur te blussen. Ook de andere brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost werden opgetrommeld. Omstreeks 6 uur hadden ze het vuur onder controle. Daarna moest er echter nog de hele dag nageblust worden. Omdat de brand erg veel water nodig had, werd de procedure voor grootschalig watertransport opgestart. Concreet betekent dat dat er pendelverkeer werd opgestart met tankwagens uit naburige brandweerposten. Op die manier bleef een constante watervoorraad gegarandeerd.





Ramen en deuren dicht

Er vielen geen gewonden bij de brand in de loods. Uiteindelijk kwamen er ook geen gevaarlijke stoffen vrij. Toch werd aan de buurtbewoners gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Een oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar de Leuvense brandweer heeft een vermoeden dat het om zelfontbranding van afval gaat. In de loods ligt heel wat sloop- en bouwafval opgeslagen in heel wat verschillende boxen. Vermoedelijk begon de brand in een box en is het zo overgeslagen naar de andere boxen. De brandweertroepen waren de hele dag druk in de weer met het leeghalen en afblussen van die boxen. Daarvoor werden al het opgeslagen afval naar buiten gebracht. Het spoorverkeer ondervond geen hinder van de brand, aangezien het enkel om stevige rookontwikkeling en niet om een uitslaande brand ging.





Uitbreiding

Het sorteercentrum en afvalverwerkingsbedrijf De Coninck kreeg even geleden vergunningen om hun activiteiten uit te breiden. Daarvoor hebben ze het perceel vlak naast het bedrijf gekocht, maar dat heeft serieuze gevolgen voor de naaste buren. De loods, zo'n 8 meter hoog, zou op amper 1 meter van de scheidingslijn van het huis met de buren komen. "Nochtans vroegen we om meer afstand te houden, maar we worden gewoon uitgelachen. Zelfs de gemeente reageert niet. Wij ondervinden dagelijks last, maar we hebben er nooit iets over gezegd en daar worden we nu de dupe van", zeiden de buren daarover.