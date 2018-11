Woning onbewoonbaar na uitslaande brand Stefan Van de Weyer

17 november 2018

11u16 0 Herent In de Groenstraat in Veltem-Beisem vond vrijdagavond een uitslaande woningbrand plaats.

De bewoners merkten zelf het vuur op via rookmelders rond 22.30 uur en konden hun woning op tijd verlaten. Ze belden de brandweer, maar bij hun aankomst kwamen de vlammen al door het dak. Het vuur ontstond langs de schouw en kon zich snel uitbreiden langs de houten binnenzijde van het dak. De bovenverdieping is het zwaarst getroffen. Op het gelijkvloers is er vooral waterschade. is er veel schade. De brandweer had het overigens extra moeilijk bij het blussen, door de zonnepanelen op het dak. De bluswerken duurden zo'n drie uur.

Onbewoonbaar

Het ziet er naar uit dat het pand, dat recent grondig gerenoveerd werd, minstens enkele maanden onbewoonbaar zal zijn. De bovenverdieping en het dak moeten grotendeels heropgebouwd worden. Het inwonende koppel, twee vijftigers, worden tijdelijk opgevangen door buren en zullen daarna bij vrienden of familie onderdak vinden.