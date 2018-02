Woning onbewoonbaar na garagebrand 22 februari 2018

02u26 0 Herent In een woning in de Snoy et D'Oppuerslaan in Herent is in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 1.30 uur, brand ontstaan, wellicht na een kortsluiting.

De brand brak vermoedelijk uit in de garage, vanwaar het vuur zich verder verspreidde naar de rest van het huis. De Leuvense brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse, maar had veel moeite om het vuur te blussen: in totaal waren ze zo'n twee uur in de weer om de vlammen de baas te kunnen. Uiteindelijk slaagden ze daar met een binnenaanval toch in. Door de rook- en waterschade is het huis op zijn minst tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het koppel dat in het huis woonde zal door familie worden opgevangen in Herent. (ADPW)