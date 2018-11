Woning minstens enkele dagen onbewoonbaar door dakbrand Stefan Van de Weyer

16 november 2018

23u51 0 Herent In de Groenstraat in Veltem-Beisem vond vrijdagavond een hevige woningbrand plaats. Het vuur werd opgemerkt rond 22.30 uur en al snel sloegen de vlammen door het dak heen. De twee aanwezige bewoners konden tijdig hun woonst verlaten en bleven ongedeerd.

De brandweer van Leuven kreeg na ongeveer drie kwartier blussen het vuur, dat op het eerste zicht ontstaan was aan de binnenzijde van het dak, onder controle. Ze gebruikten hiervoor ook hun ladderwagen. Ondertussen bleef er nog wel voortdurend donkere rook uit de woonst ontsnappen. Terwijl ze aan het nablussen waren, maakten ze enkele openingen in het dak.

Het inwonende koppel, twee vijftigers, hadden hun dak ongeveer een jaar geleden helemaal vernieuwd. Ze hadden ook recentelijk een grondige renovatie van hun woning achter de rug. Wat de exacte oorzaak van de brand was, bleef voorlopig onduidelijk. Wat wel zeker was, is dat er buiten de brandschade aan het dak ook veel rook- en waterschade viel te noteren in het pand. De bewoners werden tijdelijk opgevangen door buren en zullen minstens de komende week elders onderdak moeten vinden.