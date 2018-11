Woning maanden onbewoonbaar na uitslaande brand Stefan Van de Weyer

17 november 2018

11u16 0 Herent In de Groenstraat in Veltem-Beisem vond vrijdagavond een uitslaande woningbrand plaats. Het vuur werd opgemerkt rond 22.30 uur en in een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak heen. De twee bewoners konden gelukkig tijdig hun woonst verlaten en bleven ongedeerd. Het vuur ontstond langs de schouw en kon zich snel uitbreiden langs de houten binnenzijde van het dak. Het gebouw zal lange tijd onbewoonbaar zijn.

De bewoners merkten zelf het vuur op via rookmelders. Ze belden de brandweer maar bij hun aankomst kwamen de vlammen al door het dak.

“Het vuur ontstond met grote zekerheid via de schouw, die oververhit raakte, die vanaf de houtkachel door de woning naar het dak loopt. Als gevolg van hittestraling van het schouwkanaal vloog het dak in brand. De binnenkant daarvan was afgewerkt met hout waardoor de vlammen snel uitbreiding vonden op de bovenverdieping, waar ook de meeste schade was. Op het gelijkvloers is er vooral sprake van waterschade. We hadden trouwens problemen met blussen op het dak, gezien er verschillende zonnepanelen lagen tot tegen de nok, die trouwens ook in lichterlaaie stond. We verwijderden een deel van de dakpannen om makkelijker te kunnen blussen en nablussen”, wist luitenant bij de Leuvense brandweer, Gerrit Niclaes, die ruim drie uur ter plaatse was.

Het ziet er naar uit dat het pand, dat recent grondig gerenoveerd werd, minstens enkele maanden onbewoonbaar zal zijn. De bovenverdieping en het dak moeten grotendeels heropgebouwd worden.

Het inwonende koppel, twee vijftigers, had hun dak ongeveer een jaar geleden helemaal vernieuwd. Ze worden tijdelijk opgevangen door buren en zullen daarna bij vrienden of familie onderdak vinden. De gemeente Herent meldde via burgemeester Astrid Pollers (N-VA) dat de slachtoffers voorlopig nog geen contact zochten voor opvang.