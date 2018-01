Winterbar op oude Vitalacsite 02u37 0 Foto Vertommen De medewerkers van Bar Vital in de winterbar.

Bar Vital, gelegen op de Vitalacsite in de Pastorijstraat in Veltem-Beisem, heeft nog tot en met zondag een winterbar geopend.





De bedoeling is dat bezoekers kunnen genieten van heerlijke warme en koude, non-alcoholische en sterkere dranken. Naast de dagdagelijkse drankpromo's, staan er ook een aantal optrdens op het programma. Zo zal er donderdag een optreden plaatsvinden van aprè-skiband 'Die Lustige Floesers', terwijl zaterdag DJ Bouncing Ski's een aantal bekende schlagerschijven zal opgooien. Opgepast: de winterbar heeft geen verwarming. Daarom raden de organisatoren ook aan om flink ingeduffeld naar de Pastorijstraat af te zakken. (ADPW)