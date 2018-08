Willy Kuijpers krijgt 26ste plaats 18 augustus 2018

N-VA Herent heeft de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekend gemaakt. Voormalig burgemeester en politiek boegbeeld Willy Kuijpers krijgt de 26ste plaats op de lijst van N-VA in Herent. Nog één plaats lager staat lijstduwer Marleen Schouteden. Zij was de voorbije jaren burgemeester in Herent maar gaf begin dit jaar de sjerp al door aan partijgenote Astrid Pollers die de lijst zal trekken. Plaats twee is voor Marc Debusschere terwijl de derde plaats naar Katleen D'Haese gaat. Stijn Van Meerbeeck en Christophe Lonnoy staan op plaatsen vier en vijf. N-VA zit momenteel in een coalitie met CD&V en sp.a. Marleen Schouteden was in 2012 de kandidaat met het hoogste aantal voorkeurstemmen in Herent. Zij wist 1.048 kiezers te overtuigen. Willy Kuijpers was vierde in de lijst van meest populaire politici in Herent. Hij kreeg 672 voorkeurstemmen. In de top tien verder Katleen D'Haese die 505 voorkeurstemmen behaalde bij de verkiezingen in 2012. (BMK)