Wild in’t Park zoekt naar de Heilige Graal… Bart Mertens

06 april 2019

15u00 0 Herent Het Herentse festival Wild in ’t Park heeft met Therapy?, Milow en Hooverphonic topnamen op de affiche. Om de 12e editie op 10, 11 en 12 mei extra in de kijker te zetten, lanceert de organisatie een zoektocht naar de ‘Heilige Graal’. “De zoektocht naar de schatkist van ons festival zal net zoals de voorbije jaren half Herent in de ban houden”, zegt organisator Pieter Taccoen.

De affiche van het Herentse festival Wild in ’t Park is met topnamen zoals Therapy?, Milow en Hooverphonic een muzikaal pareltje geworden. Het Herentse festival Wild in ’t Park is al toe aan de 12e editie en vindt plaats op 10, 11 en 12 mei in het Wildemanspark. Organisator Pieter Taccoen is trots op de affiche die de bevestiging is van status van Wild in ’t Park als topfestival in de regio. “We zijn er inderdaad in geslaagd om enkele topnamen te strikken”, zegt Pieter Taccoen. “Milow, Hooverphonic en Therapy? zijn de toppers maar ook namen zoals Stef Kamil Carlens, De Mens, Rudy Bravo en Los Callejeros zijn toppers. Persoonlijk kijk ik erg uit naar het optreden van Therapy?”

Wie de sleutels van de schatkist vindt, is vrijkaarten en drankjetons rijker Pieter Taccoen, organisator Wild in ‘t Park

Hoewel de ticketverkoop van Wild in ’t Park vlot loopt, houdt de organisatie vast aan een mooie traditie: de zoektocht naar de Heilige Graal. De voorbije jaren hield de zoektocht naar de ‘schatkist’ van Wild in ’t Park de inwoners van Herent stevig in de ban. “Onze jaarlijkse zoektocht naar de Heilige Graal van Wild in’t Park gaat maandag van start. Volg onze tips op de sociale media en ga op zoek naar de sleutels die leiden tot een schatkist vol vrijkaarten en drankjetons. We lanceren ook een wedstrijd die gratis tickets kan opleveren. Mensen die een selfie nemen bij de WIP-caravan –te vinden op meerdere locaties in de regio- en die foto op Facebook post, maakt kans op combitickets ter waarde van 120 euro. Elke week één winnaar tot na het festival!”, besluit Pieter Taccoen. Meer info: www.facebook.com/wildintpark en www.wildintpark.be