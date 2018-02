Wild in 't Park strikt Arno 26 februari 2018

De organisatoren van het Herentse festival Wild in 't Park hebben afgelopen weekend de affiche voorgesteld. Onder meer Arno en Gers Pardoel zijn van de partij.





Het festival vindt dit jaar plaats van donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei. "Op donderdag konden we de zomershow van De Helden strikken, en ook Alpacas en Gers Pardoel zijn van de partij", zegt organisator Pieter Taccoen. "Pigbag Army trapt de avond op gang. Vrijdag is het aan And Then Came Fall en Spinvis. Topper die avond is Arno. Zaterdag starten we met She Bad, en daarna is het aan Tom Helsen."





Ook de inkleding van Wild in 't Park belooft dit jaar weer erg feeëriek te zijn. Zo wordt de Platenpelouse op donderdag zelfs omgebouwd tot kinderdorp. Wie wil bijspringen als vrijwilliger, kan zich registreren via www.wildintpark.be. Een ticket voor de drie festivaldagen kost in voorverkoop 55 euro. (BMK)