Wild in 't Park mikt op 7.000 bezoekers 12 mei 2018

02u26 0 Herent In Herent is Wild in 't Park goed op weg om een recordeditie neer te zetten. Afgelopen donderdag ging het spreekwoordelijke dak er al af met de meer dan bevallige Eline De Munck die kwam optreden met de band Pigbag Army die vooraf werd gegaan door de populaire Gers Pardoel. Gisteren was Arno dan weer de grote held van de avond.

Wild in 't Park in Herent is de laatste jaren uitgegroeid tot een festival dat een beetje de rol van het opgedoekte Marktrock in Leuven heeft overgenomen. Jaar na jaar slaagt de organisatie erin om een behoorlijk straffe affiche af te leveren en dat is dit jaar niet anders. Afgelopen donderdag bleek alvast een eerste hoogtepunt in een editie die wel eens zou kunnen uitgroeien tot een recordeditie. "Donderdag hadden we meer dan 2.000 bezoekers. Zeker tijdens het optreden van Gers Pardoel ging het dak eraf", zegt organisator Pieter Taccoen. "Gisteren was ook een mooie dag met optredens van onder meer Spinvis en Arno. Vandaag zal ook een topdag worden met kleppers zoals Tom Helsen en Bart Peeters. Ik gok dat we gaan stranden op zo'n 7.000 bezoekers."





Opvallend gegeven is dat Wild in 't Park de voorbije jaren ook heeft ingezet op meer gezelligheid, onder meer door het festivalterrein op een originele manier in te richten. "Ook dit jaar hebben we daar extra aandacht aan besteed", vertelt Pieter Taccoen. "De reacties van de bezoekers zijn heel positief. We hebben dit jaar ook onze buren uitgenodigd voor een rondleiding op het festival. We gaan elk jaar voor een topeditie en mede dankzij de inzet van 140 vrijwilligers per dag slagen we in ons opzet." Meer info: www.wildintpark.be (BMK)