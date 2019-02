Wild in’t Park lanceert affiche: Therapy?, Milow en Hooverphonic zijn de topnamen Bart Mertens

26 februari 2019

17u08 1 Herent De affiche van het Herentse festival Wild in ’t Park is met topnamen zoals Therapy?, Milow en Hooverphonic een muzikaal pareltje geworden. Organisator Pieter Taccoen is naar eigen zeggen trots dat hij de Noord-Ierse band Therapy? kon strikken. “De knoken van die kerels rammelen misschien al een beetje maar op het podium is het pure rock ’n roll”, klinkt het.

Het Herentse festival Wild in ’t Park is toe aan de 12de editie en vindt plaats op 10, 11 en 12 mei in het Wildemanspark. Organisator Pieter Taccoen is trots op de affiche die alweer een sterke mix is van lokaal, nationaal en internationaal talent. Daarmee bevestigt Wild in ’t Park zijn status als topfestival in de regio. “We zijn er inderdaad in geslaagd om enkele topnamen te strikken”, zegt Pieter Taccoen. “Milow, Hooverphonic en Therapy? zijn de toppers, maar ook namen zoals Stef Kamil Carlens, De Mens, Rudy Bravo en Los Callejeros zijn toppers. Persoonlijk kijk ik erg uit naar het optreden van Therapy? Hun succesalbum ‘Troublegum’ dateert al uit 1994. Het zou dus kunnen dat de knoken van de muzikanten al een beetje rammelen maar op het podium is het nog steeds pure rock ’n roll.”

Kapitein Winokio

Voor de kinderen wordt 11 mei alvast de topdag want dan komt Kapitein Winokio optreden en die groep is altijd goed voor een vol huis. “Vijf jaar geleden meerde Kapitein Winokio als eens aan in Herent. Nu komt de kapitein samen met z’n matrozen opnieuw naar Wild in’t Park om hun 15-jarige bestaan te vieren. Het wordt één groot feest voor jong en oud!”

We willen niet inboeten op comfort of plots hogere ticketprijzen vragen aan de bezoekers Pieter Taccoen, organisator

Organisator Pieter Taccoen wijst er ook op dat Wild in ’t Park een toegankelijk festival blijft, zowel qua ticketprijzen als qua comfort op het festivalterrein. “We willen niet inboeten op comfort of plots hogere ticketprijzen vragen aan de bezoekers. Zolang we 6.000 bezoekers naar het Wildemanspark weten te lokken, draaien we break-even en kunnen we verder gaan op de ingeslagen weg. Uiteraard zou ik enorm tevreden zijn als er 7.000 bezoekers zouden opdagen want dat geeft ons extra ruimte om volgend jaar een nog betere affiche samen te stellen.” Meer info: www.wildintpark.be