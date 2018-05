Wild in't Park alweer groot succes 14 mei 2018

Wild in't Park heeft er weer een topeditie opzitten. Afgelopen donderdag ging het spreekwoordelijke dak er al af met de meer dan bevallige Eline De Munck die kwam optreden met de band Pigbag Army die vooraf werd gegaan door de populaire Gers Pardoel. Vrijdag was Arno dan weer de grote held van de avond, terwijl zaterdag kleppers zoals Tom Helsen en Bart Peeters het beste van zichzelf gaven tijdens hun optredens. Wild in 't Park in Herent is de laatste jaren uitgegroeid tot een festival dat een beetje de rol van het opgedoekte Marktrock in Leuven heeft overgenomen. Jaar na jaar slaagt de organisatie erin om een behoorlijk straffe affiche af te leveren en dat was dit jaar niet anders. (ADPW)