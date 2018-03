Vzw Oostrem Herent krijgt 1.800 euro steun van Wijk-werken 27 maart 2018

Omdat er nog wat geld in de kas zat van de vorige PWA-werking heeft de organisatie, die sinds begin 2018 door het leven gaat als Wijk-werken, beslist om dit te schenken aan Oostrem Herent.





De vzw is een voorziening voor volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen en multiple-sclerose en niet-aangeboren hersenletsels. Wijk-werken op zijn beurt is bedoeld om werkzoekenden en leefloners een opstap t bieden om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.





(SVDL)