Vrijdag begrafenis maar waar blijven de rouwbrieven? Familie Ackermans: “Schandalig dat rouwbrieven geen voorrang krijgen na staking” Bart Mertens

15 november 2018

18u15 3 Herent De familie van Germain Ackermans dringt bij bpost aan op een voorrangsregeling voor rouwdrukwerk tijdens en na stakingen. Diane Ackermans neemt nu vrijdag bij Begrafenissen Pues in Herent afscheid van haar vader maar kwam gisteren tot de vaststelling dat de rouwbrieven nog niet zijn aangekomen. “We hadden de plechtigheid al uitgesteld en nu moet ik iedereen nog bellen”, klinkt het teleurgesteld.

De familie Ackermans gaat door een zware periode. Op woensdag 7 november overleed vader Germain Ackermans in woonzorgcentrum Betlehem in Herent. Dochter Diane Ackermans kwam zoals heel wat families in onze regio terecht bij Begrafenissen Pues in Herent. “De mensen van Pues hebben ons heel goed opgevangen”, vertelt Diane Ackermans. “Omdat er bij bpost een staking was gepland, kregen we de raad om de uitvaartplechtigheid een week uit te stellen. Op die manier zouden de rouwbrieven nog wel op tijd bij de mensen geraken. Het leek ook goed te komen toen ik hoorde dat er een akkoord was gevonden tussen de directie en de vakbonden bij bpost. Ik ging ervan uit dat de rouwbrieven op tijd bezorgd zouden worden zodat de mensen zich konden regelen voor de uitvaartplechtigheid op vrijdag 16 november.”

Ik kreeg telefoon: waar blijft de rouwbrief? Diane Ackermans

“Helaas kreeg ik woensdag telefoon van een goede vriendin. Zij meldde me dat ze nog geen rouwbrief had ontvangen. Al snel leerde ik dat ook de andere mensen de rouwbrief nog niet hadden gekregen. Ik ben dan maar beginnen bellen naar iedereen, al moet ik zeggen dat mijn hoofd er niet naar staat gezien het overlijden van mijn vader. Maar wat kan ik anders doen?”

E-mail

Bij Begrafenissen Pues bevestigt men het probleem. “Er zijn zelfs rouwbrieven voor plechtigheden die afgelopen zaterdag plaatsvonden die nog niet zijn toegekomen”, klinkt het. “Voor de betrokken families is dat uiteraard bijzonder erg. Wij geven de mensen de raad om zelf zoveel mogelijk rouwbrieven te verdelen in combinatie met rouwbrieven via e-mail. Sommige families kiezen er ook voor om de uitvaartplechtigheid enkele dagen uit te stellen maar na zo’n lange staking is ook dat geen garantie zoals nu blijkt.”

Berg post

Diane Ackermans dringt er bij bpost nu op aan om rouwdrukwerk voorrang te geven, tijdens en na stakingen. “Alle respect voor het recht op staken maar een bedrijf zoals bpost zou toch in staat moeten zijn om rouwbrieven tijdig af te leveren. Ik kan me best voorstellen dat er een hele berg post ligt te wachten op verdeling na zo’n staking. Is het dan zo moeilijk om de rouwbrieven voorrang te geven? Ik ga alvast contact opnemen met bpost in de hoop dat andere families dit allemaal niet meer hoeven mee te maken. Misschien moeten ze toch maar eens werk maken van een minimale dienstverlening.”

bpost doet er alles aan om de achterstand snel weg te werken Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bpost

In een ver verleden bestond er wel degelijk een voorrangssysteem via de rouwzegels maar sinds de automatisering bij bpost is het niet zo evident om een rouwbrief te onderscheiden van een andere brief. Bij bpost betreurt woordvoerder Barbara Van Speybroeck alvast dat de familie Ackermans in deze situatie terecht is gekomen. “Dit is een geval van overmacht”, klinkt het. “We werken de achterstand zo snel mogelijk weg maar in de ene regio duurt dat net enkele dagen langer als in de andere. Sinds de automatisering is de dienstverlening wel degelijk enorm verbeterd maar dit was een uitzonderlijke situatie door de staking. Uiteraard vinden we het bij bpost heel erg voor de familie dat de rouwbrieven nog niet zijn toegekomen. We doen er alles aan om zo’n situaties te vermijden.”