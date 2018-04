Volksfeest voor zilveren Bart Swings 13 april 2018

In Herent werd gisteren een volksfeest georganiseerd voor topsporter Bart Swings. Directe aanleiding was uiteraard de topprestatie op de Olympische Winterspelen in Pyeonchang die Swings een zilveren medaille opleverde. Na een rollerparade onder de deskundige leiding van Herentenaar Bart Swings en sportjournalist Ruben Van Gucht volgde nog een feest in zaal Den Travoo waar Swings officieel werd uitgeroepen tot ereburger van Herent. DJ Toele nam de muziek voor zijn rekening. Bart Swings is naar eigen fier en wil zijn supporters in de toekomst nog meer redenen geven om feesten te organiseren. "Ik kijk al uit naar volgend seizoen en naar het WK Skeeleren. Ik wil nog eens wereldkampioen worden want dat is ondertussen al vijf jaar geleden", aldus Bart Swings. (BMK/Foto Vertommen)





