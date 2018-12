Vijf minderjarige verdachten gevat na inbraak in Den Bremt ADPW

03 december 2018

12u46 0

Donderdagmiddag meldde een alerte bewoner uit Den Bremt in Herent een verdachte situatie aan de lokale politie. De man zag drie personen in een voertuig rondrijden in de wijk. Eén persoon stapte uit en bekeek met bijzondere aandacht de tuin van de bewoner. Daarop verwittigde de bewoner meteen de politie via het nummer 101. Een ploeg van de politiezone HerKo begaf zich met spoed ter plaatse en kon het voertuig samen met de drie verdachten aantreffen in de Bremveldstraat. Een tweede interventieploeg die in bijstand ter plaatse kwam, werd door een andere bewoner van de wijk aangesproken. De bewoner was zonet thuisgekomen en zag twee personen een woning in de straat verlaten via de voordeur. De twee waren te voet vertrokken. De ploeg kon al snel deze twee verdachten aantreffen. Eén van hen had een zak bij zich waarin juwelen zaten. Al snel bleek dat deze juwelen afkomstig waren uit een woning in Den Bremt. De vijf verdachten werden gearresteerd. Het bleek om twee 17-jarigen, een 16-jarige en twee 15-jarigen uit het Brusselse te gaan. Zij werden ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Het onderzoek wordt verder gezet. Er wordt onderzocht of deze verdachten kunnen gelinkt worden aan andere inbraken.