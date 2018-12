Vijf bestuurders betrapt op dronken rijden ADPW

17 december 2018

In het kader van de lopende BOB-campagne organiseerde de lokale politie (HerKo) Herent-Kortenberg in de nacht van zaterdag op zondag een alcoholactie op het grondgebied van Herent en Kortenberg. 350 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen.

Vijf bestuurders dienden hun rijbewijs in te leveren omdat ze onder invloed reden. Van drie personen, mannen van respectievelijk 29, 45 en 55 jaar, werd het rijbewijs voor een periode van drie uur ingehouden: zij hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,5 maar minder dan 0,8 promille. Van twee personen, een man van 36 jaar en een man van 85 jaar, werd het rijbewijs voor een periode van zes uur ingehouden: zij hadden meer dan 0,8 promille alcohol in hun bloed. Een 27-jarige man bleek meer dan 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben: zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.