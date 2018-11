Vier wagens en truck botsen Stefan Van de Weyer

16 november 2018

10u18 0 Herent Op de Mechelsesteenweg (N26) in Winksele-Delle raakte vrijdagochtend rond 7.40 uur een chauffeur gewond bij een kettingbotsing. Hierbij waren vier auto’s en een vrachtwagen betrokken. Als gevolg hiervan ontstond stevige verkeershinder.

Een wagen reed in de richting van Mechelen op de N26 en werd aangereden door een achterligger. Nog twee bestuurders konden een ongeval niet vermijden en reden daarop in. De laatste in het rijtje was een vrachtwagen die betrokken raakte bij deze kop-staart aanrijding. Eén gewonde chauffeur werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Ondertussen werden vier auto’s getakeld en was de verkeershinder aanzienlijk. De Eikestraat en de Potestraat, twee zijstraten van de N26 werden afgesloten, zodat het verkeer op de N26 bleef, waar de politie het verkeer regelde. De exacte oorzaak van het ongeval was nog onduidelijk. Na een uurtje werden de Eikestraat en de Potestraat weer opengesteld voor het verkeer.