Verdacht wit poeder aangetroffen op brievenbus in Herent ADPW

18 februari 2019

13u29 0 Herent Op de publieke brievenbus voor het gemeentehuis van Herent werd maandagvoormiddag een verdacht wit poeder aangetroffen. Het was een postbode die dit vaststelde toen hij de brievenbus kwam legen.

De postbode en drie agenten kwamen in aanraking met het poeder en zijn voor alle veiligheid in quarantaine geplaatst. Om veiligheidsredenen werd door de Leuvense brandweer een ruime perimeter ingesteld waardoor de Spoorwegstraat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten is ter hoogte van het gemeentehuis. Een omleiding wordt voorzien via de Leo Meulemansstraat en de Rijweg. Het eenrichtingsverkeer in de Rijweg wordt daardoor tijdelijk opgeheven. De Civiele Bescherming en ontmijningsdienst DOVO komen ter plaatse voor onderzoek van het verdacht poeder.

Gisteren zouden de scouts een spel gespeeld hebben met wit poeder in de buurt van de brievenbus. Of dat daadwerkelijk de oorzaak is, is nog niet duidelijk.