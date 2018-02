Twee woninginbraken in Diependaal 28 februari 2018

02u32 0

In twee woningen van de wijk Diependaal in Herent werd maandagavond ingebroken. Dat gebeurde in de Van Couwenhovelaan en in de Van 't Sestichlaan. De inbraken vonden vermoedelijk plaats tussen 14 en 21 uur. Beide inbraken gebeurden langs de eerste verdieping. Er werden juwelen en elektronica buitgemaakt. De bewoners waren op het moment van de inbraak niet thuis. (ADPW)