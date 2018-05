Tour de Crème promoot hoeve- en streekijs 15 mei 2018

De provincie Vlaams-Brabant zet met haar campagne 'Tour de Crème' nog tot en met 30 september het hoeve- en streekijs in de kijker. "Een ijsje eten op de boerderij is een mooi voorbeeld van korte keten. Steeds meer mensen doen hun boodschappen niet langer uitsluitend in de supermarkt of de winkel. Er gaat niets boven een gezond en lekker streekproduct, recht van de boer of een streekproducent in de buurt", zegt gedeputeerde Monique Swinnen.





Tour de Crème bundelt 15 bedrijven die ijs aanbieden met melk van hun eigen productie of een naburig bedrijf. In onze regio doen onder meer Paukeshof in Herent, Hof Ter Vaeren in Huldenberg en 't Galgenveld in Erps-Kwerps mee.





