Tot 6 jaar cel voor inbrekersbende 24 april 2018

Vijftien beklaagden, voornamelijk Roemeense en Albanese familieleden, zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 jaar voor een resem inbraken in onder meer Holsbeek, Keerbergen, Herent, Tremelo en Haacht in 2016. Maar ook in de rest van het land sloeg de bende regelmatig toe. Het parket had het over 52 inbraken of pogingen tot inbraak. De twee kopstukken kregen ieder zes jaar cel. De 36-jarige Albanees Spartak S. was bij alle feiten betrokken en zorgde voor het witwassen van het geld. Hij stond in Spanje al gekend voor diefstal met geweld. Zijn Roemeense kompaan Ovidiu N. (39) kreeg eveneens 6 jaar cel. Hij was bij 47 feiten betrokken en vervulde meestal de rol van chauffeur. De 13 anderen kregen gevangenisstraffen tussen 18 maanden en 4 jaar, waarvan vier vrouwen. Zij ontvingen de goederen en verkocht die door op Roemeense marktjes. (KAR)