The Empty Shop schenkt 2.750 euro aan vzw Oostrem 02u30 0 Foto Vertommen

Initiatiefneemster Griet Lissens van The Empty Shop Herent (rechts op de foto) overhandigde 2.750 euro aan de vzw Oost-rem. Dit is een voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of een meervoudige beperking. Iedereen kon mooie tweedehandskleding (miskopen) schenken aan vzw Oostrem. Onder andere Wim De Vilder, Ben Crabbé, Phara De Aguire, Adriaan Van den Hoof, Michiel Devlieger, James Cooke en Bart Swings waren bereid om een kledingstuk cadeau te geven. The Empty Shop verkocht de kledij aan een zeer voordelige prijs voor het goede doel. Lien Degol gaf stijladvies.





(SVDL)