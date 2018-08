Tachtiger sterft na klap tegen gevel MAN (85) WORDT VERMOEDELIJK ONWEL EN KNALT OP DIERENARTSENPRAKTIJK ANDREAS DE PRYCKER KIM AERTS & TIM VAN DER ZEYPEN

28 augustus 2018

02u48 0 Herent Een 85-jarige man uit Muizen is gistermiddag overleden nadat hij op de Mechelsesteenweg in Herent van zijn baanvak afweek en tegen de gevel van een dierenartsenpraktijk knalde. Zijn 58-jarige vrouwelijke passagier werd in in kritieke toestand afgevoerd. Men vermoedt dat de bestuurder onwel werd.

De 85-jarige Lucien Van Leemput uit Muizen reed gistermiddag omstreeks 12 uur met zijn Volkswagen Golf op de Mechelsesteenweg in de richting van Mechelen. Ter hoogte van de dierenartsenpraktijk DNA week de man plots van zijn baanvak af en reed door het struikgewas tegen de gevel van de dierenkliniek. "We waren bezig met de consultaties toen we een enorme klap hoorden. Alles daverde en de katten sprongen van tafel", vertelt eigenaar en dokter van de praktijk Rob Lückerath. Iemand van het personeel snelde naar buiten en gaf de tachtiger meteen extra zuurstof. "We hebben ook zijn pols gemeten maar meer konden we niet doen want hij zat op dat moment nog gekneld aan het stuur. Hij was buiten bewustzijn terwijl de vrouw die naast hem zat nog enkele woordjes kon prevelen. Ik weet niet van waar ze kwamen maar heel het wegdek lag bezaaid met knutselmateriaal."





Een lange reanimatiepoging kon voor Lucien niet meer baten. Zijn 58-jarige vriendin Pranom Srikuljoy, eveneens uit Muizen, kon snel bevrijd worden uit het wrak en werd in zeer kritieke toestand afgevoerd naar Gasthuisberg in Leuven. De vijftiger zou interne bloedingen gehad hebben en werd meteen geopereerd. Haar toestand was gisteravond nog zorgwekkend. "We zijn het allemaal nog aan het verwerken", gaat Lückerath verder. "Iemand voor je ogen zien wegglijden komt hard aan, al waren de hulpdiensten heel snel ter plaatse. Het duurde nog geen tien minuten. Hen kan zeker niets verweten worden."





Geen remsporen

De tachtiger knalde met zijn Golf op de hoek van de gevel. "Hij is eerst door de beplanting gereden en dan vol op de hoek. Omdat er geen remsporen zichtbaar waren, vermoeden wij dat hij onwel is geworden met het fout manoeuvre als gevolg."





Of het om een beroerte ging, wou commissaris Johan Van Humbeeck van de politiezone Herko (Herent-Kortenberg) gisteren nog niet gezegd hebben.





"Wat vaststaat is dat het voertuig helemaal toegeplooid was en dat er geen remsporen waren. In vergelijking met de impact viel de schade aan de gevel al bij al nog mee en moest er niet gestut worden", aldus de commissaris.





Omdat er geen derde partij betrokken was bij het fatale ongeluk kwam het parket niet ter plaatse.





Gedurende de vaststellingen was een rijvak van de Mechelsesteenweg een hele tijd afgesloten.