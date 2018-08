Stelende broers krijgen 20 maanden 07 augustus 2018

Twee broers uit Zaventem zijn veroordeeld tot 20 maanden cel voor het stelen en doorverkopen van fietsen. De twee schuimden de stationsbuurten van Herent, Zaventem en Kortenberg af op zoek naar degelijke fietsen. De buit stalden ze in de woning van een van hen in de Kerkstraat of in een verlaten woning in de Kleine Daalstraat. Op zondag werden de fietsen uiteindelijk verkocht op de Brusselse vroegmarkt. Na een anonieme tip werd een onderzoek ingesteld. Na het bestuderen van de bewakingscamera's in de stations konden de twee geklist worden. Een van hen verhuisde ondertussen naar Marokko en gaf verstek. Hij kreeg dan ook een effectieve celstraf van 20 maanden. De andere minimaliseert zijn aandeel en schoof het hoofdaandeel af op zijn broer. Acht van zijn 20 maanden werden met uitstel uitgesproken. (WHW)