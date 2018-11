SP.a trekt stekker uit de coalitie Stefan Van de Weyer

05 november 2018

20u22 0 Herent Sp.a Herent heeft maandagavond de coalitie met N-VA en CD&V opgezegd in Herent. Ze kregen met één schepen in de komende bestuursploeg naar eigen zeggen te weinig garantie om iets te betekenen.

“Tijdens de onderhandelingen over de bevoegdheidsverdeling in het nieuwe college hebben we ons gaandeweg gerealiseerd dat er te weinig garanties waren dat we met één schepen voldoende zouden kunnen wegen om essentiële delen van ons programma te kunnen realiseren tijdens de komende zes jaar”, verklaart Herents sp.a-voorzitter Jo De Clercq. “We kiezen er dan ook voor om de huidige coalitie na 2018 niet voort te zetten,” klonk het.

N-VA kwam in Herent als victoriekraaier uit de stembusslag van enkele weken geleden. Ze behaalden 24,5 %, goed voor zeven zetels. Coalitiepartner CD&V veroverde het vertrouwen van 19,6 % van de kiezers en krijgen zo zes zetels in handen, eentje meer in vergelijking met 2012. Derde partner sp.a moest een zetel prijsgeven en komt uit op vier stuks met een score van 11,7 %. Samen bezitten ze zeventien van de 27 zetels, dat was is voldoende om de huidige coalitie voort te zetten onder leiding van burgemeester Astrid Pollers (N-VA).



Na het afhaken van Sp.a blijven er nog dertien zetels over. Groen en Open Vld of Herent21 kunnen nog in de coalitiedans springen. In principe zijn één of twee zetels genoeg voor een nieuwe bestuursploeg.