Sp.a over woonprojecten in Veltem: "Gemeentebestuur laat bewoners in het ongewisse!"

13 februari 2019

10u25 0 Herent De ongerustheid in Veltem is groot volgens sp.a Herent. Met alle projecten die op stapel staan en de onduidelijkheid in het dossier over de dorpskern vrezen velen voor mobiliteitsproblemen en verkeersonveiligheid. “Van de beloofde inspraak en participatie valt intussen niets te merken”, zegt Griet Lissens van sp.a Herent.

“In de Overstraat zal het aantal woningen verdubbelen”, aldus gemeenteraadslid Griet Lissens. “Nu is al het project Leroy en later volgen er nog 15 woningen bij de te slopen Villa Freys en nog eens evenveel in de Overstraat. En dat in een straat waar kinderen dagelijks te voet of met de fiets naar school moeten.”

Sinds februari viel de communicatie stil Gemeenteraadslid Griet Lissens (sp.a Herent)

Vorig jaar nog overhandigde studiebureau Stramien een voorstel aan het gemeentebestuur met daarin allerlei suggesties vanuit klankbordgroepen en bewoners. “Maar sinds februari viel de communicatie stil”, vertelt Griet Lissens. “Ondertussen groeit de onrust want is er nu eigenlijk al een mobiliteitsstudie? En zo ja, wat zijn de resultaten? Komt er een school? Wanneer gaat men eindelijk iets doen aan het dorpsplein? En vooral: wat is nu eigenlijk de woonvisie voor Veltem?”

Infomoment

Veel vragen, maar voorlopig geen antwoorden. Daarom vraagt sp.a dat het participatietraject snel terug opgestart wordt in Veltem. “Inspraak en participatie stonden centraal in de verkiezingsbeloften van de huidige meerderheid”, besluit Griet Lissens. “In Veltem kunnen ze bewijzen of dit meer was dan loze praat.” De meerderheid laat in een reactie aan Griet Lissens weten dat er op 18 maart een infomoment wordt georganiseerd voor de inwoners van Veltem.