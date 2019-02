Snelrecht voor diefstal van portefeuille ADPW

26 februari 2019

17u09 1

Een 42-jarige Bulgaarse dame is door het Leuvense parket gedagvaard in toepassing van het snelrecht omdat ze een portefeuille had gestolen uit een handtas in warenhuis ALDI in Herent. Het slachtoffer, een 75-jarige dame uit Herent, was maandag omstreeks 10 uur met haar dochter aan het winkelen. Ze had haar handtas rond haar winkelkarretje geknoopt. Op een gegeven moment kwam de verdachte naast het tweetal lopen, liet iets vallen en stal de portefeuille uit de handtas. Ze liet de portefeuille achter in een bak in de winkel. Het slachtoffer en haar dochter merkten de diefstal snel op en verwittigden het winkelpersoneel. De verdachte werd staande gehouden op de parking. Ze ontkent de diefstal.