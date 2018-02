Slaapkamer uitgebrand 09 februari 2018

De Leuvense brandweer moest gisteren rond 11.10 uur uitrukken voor een brand in de Grote Spekstraat in Herent. Daar bleek dat de slaapkamer van een woning in brand stond. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Door het vuur moest het plafond wel uitgebroken worden.





De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door een probleem met de schouw. (ADPW)