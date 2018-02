Schouwbrandje 05 februari 2018

Op de Vilvoordsebaan in Winksele is zaterdag rond 21.30 uur een schouwbrand uitgebroken. De bewoners belden de brandweer met de melding dat er vonken uit de schouw ontsnapten. De brandweer had een klein kwartier nodig om de vlammen te blussen. De brandschade bleef beperkt tot de schoorsteen. Aan de basis lag opgestapeld roet dat oververhit was geraakt. (SVDL)