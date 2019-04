Schoendieven uit Brantano opgepakt ADPW

09 april 2019

Schoenwinkel Brantano aan de Brusselsesteenweg in Herent werd maandag het slachtoffer van winkeldiefstal. Een verkoopster zag dat twee mannen in een gang achteraan in de winkel verdachte handelingen stelden. Toen de mannen weer buiten waren, zag ze in deze gang drie lege schoendozen. Ze zag dat de verdachten via de parking van doe-het-zelfzaak Hubo naar het tankstation aan de overkant van de steenweg wandelden. De politie kon hen daar oppakken. In de voering van de jas van de oudste verdachte vond de politie een autosleutel. De auto stond geparkeerd op de parking van Hubo en in de auto lag één paar schoenen die uit Brantano was gestolen. De mannen ontkenden de diefstal. Het parket paste snelrecht toe en dagvaardde de twee Armeniërs van 22 en 41 jaar onmiddellijk. Ze zullen zich begin mei voor de rechter moeten verantwoorden voor de diefstal van de schoenen.