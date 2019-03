Schepen Maarten Forceville (CD&V) teleurgesteld in minister Ben Weyts (N-VA) Bart Mertens

18 maart 2019

16u30 1 Herent De Herentse schepen Maarten Forceville hoopt dat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) alsnog een extra inspanning doet voor de gemeente. De minister investeert 60 miljoen euro op en langs de E314 de komende jaren, maar volgens Forceville gaat slechts een klein deel van dat geld naar infrastructuur in Herent.

Weyts investeert de komende jaren 60 miljoen euro in elf grote werven op en langs de E314 in de regio Leuven. “We werken aan de weg, naast de weg, boven de weg en onder de weg”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit. Op de lange lijst van werkzaamheden onder meer de verlenging van de afrit Herent in de richting van Lummen. “Die afrit wordt verlengd met 250 meter”, aldus Ben Weyts. “Op die manier kunnen we een antwoord bieden op de dagelijkse weerkerende lokale files. Verder investeren we in nieuwe en hogere geluidsschermen op de E314 tussen Herent en Holsbeek.”

Fietsbrug

In Herent worden de geplande werkzaamheden niet op gejuich onthaald door schepen Maarten Forceville (CD&V). “Nieuwe en extra geluidsschermen, dat is blijkbaar de investering voor Herent”, aldus Maarten Forceville (CD&V), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken in Herent. De voorgestelde geluidsschermen en de verlenging van de oprit Herent van de E314 richting Lummen volstaan ook niet voor de Herentse schepen. “Misschien zal dat de avondfiles op de Mechelsesteenweg (N26) richting Herent doen afnemen. Maar van de fietsbrug over de E314 is opnieuw geen sprake terwijl dat voor ons net een sleutelelement is. Onze inwoners zijn nochtans al jaren vragende partij zijn. Het ontwerp ligt klaar en er zijn zelfs prijzen mee gewonnen. Onbegrijpelijk dat de minister die kans niet aangrijpt. We kunnen enkel hopen dat de werken op de N26 -waarbij een nieuwe rotonde en gescheiden fietspaden gecreëerd worden- zoals gepland op 1 augustus kunnen beginnen. Het zou jammer zijn mocht ook dat niet meer lukken.”

