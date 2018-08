Scheidsrechter op Open Vld-lijst 31 augustus 2018

02u32 0 Herent Open Vld Herent tovert een wit konijn uit hun hoed.

Luc Bosmans was dé held van de avond tijdens de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk. Hij stal de show nadat hij vanuit de tribune moest opdraven als lijnrechter en tijdens de penaltyreeks de gemoederen probeerde te bedaren. Hij bekleedt de 15de plaats op de lijst van Open Vld Herent tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Al ziet hij dat zelf niet zo. "Ik sta bovenaan de tweede tabel, naast de eerste in de lijst. Ik fungeer dus eigenlijk als schaduwkopman", lacht Bosmans. Ook zijn vrouw, Marianne Van Rompaey, staat op de lijst. Zij is zaakvoerder van kledingwinkel Axent en beheerder van de populaire facebookgroep 'Alles over Herent'. Lijsttrekker is Jan Schelstraete, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 132 stemmen wist te halen. (ADPW)