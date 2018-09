Rock 'n roll troef in basisschool De Bijenkorf 04 september 2018

02u33 0 Herent In GO! De Bijenkorf aan de Mechelsesteenweg werd de eerste schooldag in stijl ingezet. Zowel de leerlingen als de leerkrachten hulden zich in een rock 'n roll-outfit om het nieuwe schooljaar swingend af te trappen.

"De juffen en meesters zetten het schooljaar al dansend in en werden voorgesteld aan de ouders op wieltjes", zegt directeur Delila Denivelle van De Bijenkorf. "De kinderen kregen eveneens de kans om op wieltjes over de rode loper te rijden met de fiets, met een skateboard of met een step. De rode loper werd omringd door de nieuwe fietsjes die we aankochten via de Dr. Mobi-subsidie van de provincie en dit in samenwerking met Vélo vzw. Met deze fietsjes willen we actiever inzetten op verkeersles in de school en op fietsvaardigheid op de weg."





De directie van De Bijenkorf wil ouders ook aanmoedigen om meer te voet of met de fiets naar school te komen. "De drukke straat en het ontbreken van veilige fiets- en voetpaden in combinatie met het afschaffen van de schoolbus dwong ons om een knoop door te hakken. Twee verschillende toegangspoorten was geen veilige keuze meer en daarom worden alle kinderen vanaf nu afgehaald ter hoogte van het autoluwe gedeelte aan toeganspoort Mechelsesteenweg. GO! De Bijenkorf vraagt ook om de schoolbusparking ter hoogte van de Mechelsesteenweg om te toveren tot een kiss&drive-zone, al zien we ze nog veel liever stappen en trappen. We dromen ook van een echte schoolstraat", besluit Delila Denivelle. (BMK)