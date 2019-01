Renate en Eddy vieren diamanten jubileum Stefan Van de Weyer

05 januari 2019

10u11 0 Herent Eddy Schoutens (80) en Renate Krause-Wegner (78) vierden onlangs hun diamanten bruiloft in het gezelschap van Herents burgemeester Astrid Pollers (N-VA). Ze werden door de gemeente gehuldigd en genoten in ondermeer haar gezelschap van een natje en een droogje ter viering van hun jubileum.

Eddy leerde Renate kennen tijdens zijn legerdienst als beroepsmilitair in het Duitse Werl. Schoutens verliet het leger na acht jaren dienst in 1962. Ondertussen waren Renate en Eddy getrouwd in Wezemaal en wel op 17 december 1958. Samen kreeg het echtpaar twee kinderen, namelijk Brigitte en Patricia. Hun twee dochters brachten zes kleinkinderen voort. Het diamanten koppel heeft momenteel vijf achterkleinkinderen, het jongste werd geboren op nieuwjaarsdag 2019. Eén dagje te laat want om met zijn oma haar 78ste verjaardag te kunnen vieren. Renate en Eddy wonen sinds 1974 op de Mechelsesteenweg in Herent. De jubilarissen van deze gemeente vierden allen samen hun jarenlange trouw in restaurant Bertembos in Bertem.