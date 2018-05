Recordeditie voor Wild in 't Park 17 mei 2018

02u34 0 Herent Het Herentse festival Wild in 't Park heeft de beste editie ooit achter de rug. Dat bevestigt organisator Pieter Taccoen die meer dan 7.000 bezoekers mocht noteren.

"Het weer zat mee, maar onze affiche was ook straf genoeg om een recordeditie neer te zetten", klinkt het trots. "We komen met zekerheid uit op meer dan 7.000 bezoekers. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van Wild in 't Park. Uiteraard zijn we als organisatie bijzonder trots op deze mijlpaal. Onze toppers hebben gedaan wat we van hen hadden verwacht: veel volk op de been brengen. Gers Pardoel liet het dak eraf gegaan en ook Arno bewees eens te meer dat hij een topartiest is met een trouwe fanbasis. Tom Helsen en Bart Peeters waren zaterdag dan weer de muzikale helden. Een straffe editie die bovendien gezegend werd door goed weer. Ik wil iedereen bedanken, maar de vrijwilligers in het bijzonder. Zonder hen was dit succes onmogelijk geweest."





(BMK)