Proefvelden moeten nieuwe teelten mogelijk maken 06 juli 2018

02u24 0 Herent Weinig groenten zijn zo met een streek verbonden als witloof met Vlaams-Brabant. De Nationale Proeftuin Witloof voert al sinds 1973 onderzoek naar dit witte goud. Proefcentrum Herent en de Nationale Proeftuin Witloof uit Herent organiseerden onlangs een Openvelddag waarop landbouwers kwamen kennismaken met nieuwe teelten.

"Maar wie weet vind je binnenkort ook goudsbloem, quinoa, zoete aardappel, olievlas en hennep op onze velden in onze regio? Nog meer tot de verbeelding spreken deder, teunisbloem en oliepompoen. Alvast één ding hebben deze gewassen gemeen: je vindt ze terug op de proefvelden in Herent", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. Het proefcentrum zet ook zwaar in op het informeren van landbouwers. Zo is een thema dat alle landbouwers aanbelangt het wat en hoe van de 1 meter teeltvrije zone. Ook ecologische onkruidbestrijding stond op de agenda.





Teeltvrije zone

"Het is belangrijk dat landbouwers goed geïnformeerd worden over de verplichtingen rond het aanhouden van een teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen en grachten", zegt Swinnen. Nieuw voor de werking in Herent is de splinternieuwe wiedeg die toelaat om de proefvelden onkruidvrij te houden zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. (ADPW)