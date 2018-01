Politiebesluiten ook online terug te vinden 02u30 0

Vanaf nu zullen alle politiebesluiten voor een inname van een openbaar domein in Herent niet meer op locatie worden aangeplakt, maar digitaal terug te vinden zijn via de weblink www.herent.be/politiebesluiten.





De bewoners kunnen via het stratenplan van de website alle innames van het openbaar domein terugvinden. (ADPW)