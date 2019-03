Politie waarschuwt voor valse controleurs van meterstanden ADPW

25 maart 2019

08u40 2 Herent Netbeheerder Fluvius waarschuwt voor valse verkopers die een nieuw energiecontract aanbieden aan nietsvermoedende burgers. Een bewoner van de Kerselarenweg in Herent heeft al een verdachte persoon aan deur gehad, die zogenaamd de meterstanden kwam opmeten.

De persoon in kwestie ontving enkele dagen later een brief van de beheerder van het energienetwerk Fluvius met de vraag zijn meterstanden door te geven. De bewoner informeerde bij Fluvius, maar zij verklaarden dat er niemand door hen werd gestuurd. Daarop stapte de man naar de politie.

Legitimatie

Fluvius waarschuwt voor dit soort praktijken. “Er zijn blijkbaar verkopers van energiecontracten die zich uitgeven als meteropnemers en die je zo een nieuw energiecontract willen verkopen. Vraag zeker naar de legitimatiekaart van de persoon die aan de deur staat. Vertrouw je het niet, laat dan niemand binnen en waarschuw de politie”, zo klinkt het bij Fluvius.

