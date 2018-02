Philippe Scheys (CD&V) lijsttrekker 03 februari 2018

03u09 0 Herent De Herentse afdeling van CD&V trekt met Philippe Scheys als kopman naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Scheys is momenteel tweede schepen en is onder meer bevoegd voor sport, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ook de markten en vrijwilligerswerk vallen onder zijn verantwoordelijkheid in het huidige gemeentebestuur. Momenteel bestaat het schepencollege uit leden van N-VA, sp.a en CD&V. Voor die laatste partij is het lang geen zekerheid dat Herent vanaf 2019 wordt bestuurd door dezelfde coalitie. Meer zelfs, een andere coalitie behoort uitgesproken tot de mogelijkheden omdat CD&V van mening is dat niet alle afspraken werden nagekomen. In 2012 trok CD&V ook naar de kiezer met Philippe Scheys als lijsttrekker. Scheys moest de burgemeesterssjerp toen laten aan coalitiepartner N-VA maar slaagde er wel in om zijn partij na twaalf jaar oppositie terug in het schepencollege te brengen.





(BMK)