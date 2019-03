Peter (66) kuist wekelijks 3,3 kilometer steenweg: “elke maandag begin ik gewoon opnieuw” Zestiger verzamelde al 60 zakken vol zwerfvuilnis Bart Mertens

06 maart 2019

17u00 3 Herent Hij is 66 jaar jong en laat geen dag voorbij gaan zonder op zoek te gaan naar zwerfvuilnis op de Mechelsesteenweg in Herent. We hebben het over de 66-jarige Peter Thevissen die dag na dag ‘zijn strook’ van 3,3 kilometer lang onderhoudt zoals dat van een goede huisvader verwacht mag worden. “Op een half jaar tijd vulde ik al 60 vuilniszakken met zwerfvuilnis”, aldus Peter Thevissen door zijn vrouw wordt omschreven als ‘de mooimaker’.

In zijn professioneel leven was Peter Thevissen uit Herent doctor in de chemie maar ondertussen geniet hij van zijn welverdiend pensioen. Voor de 66-jarige Peter is stilzitten en televisie kijken echter geen optie. Samen met zijn vrouw is hij actief voor tal van goede doelen, waaronder les geven aan nieuwkomers in ons land. Toch vond Peter nog een gaatje in zijn agenda om de strijd met zwerfvuilnis aan te gaan. Hij doet dat in het kader van Mooimakers. Dat is een initiatief van Vlaanderen tegen zwerfvuilnis en sluikstorten in samenwerking met OVAM, Fost Plus en VVSG.

Ik verbaas me er elke dag over dat mensen hun eigen omgeving zo kunnen vervuilen Mooimaker Peter Thevissen (66) uit Herent

“Op een gegeven moment kwam ik tot het besef ik niet zo veel meer bewoog sinds mijn pensioen”, vertelt Peter Thevissen. “Toen ik hoorde over Mooimakers dacht ik meteen: dat is de oplossing. Ik besloot om zwerfvuilnis in te zamelen in mijn eigen buurt. Zo is onze omgeving meteen ‘mooier’ en uiteraard is het goed voor het milieu. Ik verbaas me er elke dag over dat mensen hun eigen omgeving zo kunnen vervuilen. Ik doe elke dag dezelfde strook van 3,3 kilometer langs de Mechelsesteenweg en ik dreig nog niet zonder werk te vallen, helaas. Ik verdeel ‘mijn strook’ in vijf gelijke delen en ga elke dag een uur op pad om zwerfvuilnis in te zamelen. Tegen het einde van de week is de strook weer proper en de volgende week begin ik gewoon opnieuw van voor af aan.”

De eerste keer vulde ik om de honderd meter een volle vuilniszak met zwerfvuilnis Peter Thevissen

Op een half jaar tijd zamelde Peter, die door zijn vrouw fier de ‘mooimaker’ wordt genoemd, liefst 60 vuilniszakken met zwerfvuilnis. “Ik herinner me de eerste keer nog heel goed. Toen vulde ik om de honderd meter één volle vuilniszak en dan lag er in de beek nog zwerfvuilnis voor een halve vuilniszak…Doordat ik nu dagelijks op pad ga, is het aantal vuilniszakken wel gedaald tot een tweetal per week. Gelukkig maar het blijft me toch verwonderen dat zoveel mensen zelfs niet vegen voor hun eigen deur. Op ‘mijn strook’ doen slechts een tiental gezinnen dat…veel te weinig uiteraard. Mijn motto voor een beter milieu is: veeg voor je eigen deur. Als je daarna nog wil gaan betogen in Brussel geen probleem maar begin vooral bij jezelf en lever een wezenlijke bijdrage aan een beter milieu.”

Nog enkele cijfers: langs de Vlaamse gewestwegen zou meer dan twee ton vuilnis ‘zwerven’, al doet de provincie Vlaams-Brabant het wel iets beter met naar schatting 1 ton zwerfvuilnis. Herent hoort alvast bij de betere leerlingen van de klas want liefst 30 dorpsgenoten volgden al het voorbeeld van Peter Thevissen en nemen deel aan het initiatief ‘Mooimakers’. Meer info: www.mooimakers.be