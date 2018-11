Open Vld in zee met N-VA en CD&V Sp.a was aan boord van coalitie maar trok er zelf de stekker uit Bart Mertens

06 november 2018

18u35 3 Herent In Herent is er snel een nieuwe coalitie gevormd met N-VA, CD&V en Open Vld nadat sp.a er maandag zelf de stekker uittrok. “Te weinig garanties om met één schepen de essentie van ons programma te realiseren”, liet Herents sp.a-voorzitter Jo De Clercq optekenen. Jan Schelstraete van Open Vld kan wel leven met één schepenambt. “Het gaat niet over postjes maar over inhoud”, klinkt het.

Amper een dag na de verkiezingen van 14 oktober was de coalitie in Herent al beklonken. N-VA kwam ondanks het verlies van een zetel als overwinnaar uit de stembusgang met zeven zetels en zag wel iets in een voortzetting van het bestuur met CD&V dat zes zetels (+1) in de wacht kon slepen. Hoewel sp.a politiek terrein verloor en strandde op 11,7 % -goed voor vier zetels- werden de Herentse socialisten toch mee aan boord getrokken door burgemeester Astrid Pollers (N-VA). Groen werd ondanks de mooie score van 21,3 % en zes zetels (+1) veroordeeld tot de oppositie, samen met Open Vld en Herent 21. Een voortzetting van de bestaande coalitie dus en daarmee was de zaak rond.

Slechts één schepen

Niet dus, zo bleek afgelopen maandag, want sp.a trok de stekker uit de coalitie tijdens de onderhandelingen. “Tijdens de onderhandelingen over de bevoegdheden in het nieuwe college hebben we ons gerealiseerd dat er te weinig garanties waren dat we met één schepen voldoende zouden kunnen wegen om ons programma te kunnen realiseren. We kiezen er dan ook voor om de huidige coalitie niet voort te zetten”, aldus Herents sp.a-voorzitter Jo De Clercq.

Na 42 jaar oppositie eindelijk mee besturen in Herent Jan Schelstraete, Open Vld

Voor enige treurnis bij de overgebleven coalitiepartners N-VA en CD&V bleek er geen tijd, want amper een dag later is er al een nieuwe coalitie. Open Vld is de redder van dienst nadat ze op 14 oktober 12,5 % van de kiezers konden bekoren, goed voor één zetel extra. Jan Schelstraete zal namens de liberalen zetelen in het nieuwe schepencollege. “Gezien ons goed verkiezingsresultaat waren we klaar om mee te besturen”, zegt Schelstraete. “We voelden al snel aan dat onze inhoudelijke benadering werd gewaardeerd door N-VA en CD&V. Voor Open Vld telt het beleid en niet het aantal postjes. Na 42 jaar oppositie gaat Open Vld eindelijk opnieuw mee besturen in Herent.”

Indianenverhalen

Ook bij CD&V en N-VA wordt er vrolijk op de spreekwoordelijke trommel geroffeld. “Na intens overleg met Open Vld groeide er een sterke basis voor een inhoudelijk sterk bestuur”, klinkt het. N-VA-voorzitter Christophe Lonnoy is tevreden met Open Vld als nieuwe coalitiepartner. “Ik hoor nu allerlei indianenverhalen, maar feit is dat zowel CD&V als N-VA alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Dat sp.a dan de onderhandelingstafel verlaat, is hun zaak. Wij hebben vervolgens in Open Vld een inhoudelijk geïnspireerde coalitiepartner gevonden en dat is het belangrijkste voor het toekomstig beleid in Herent.”